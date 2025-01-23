Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

Соня Евдокименко перечислила места, в которые ей хочется возвращаться.

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София Евдокименко новости - Соня Евдокименко рассказала про путешествия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Кратко:

Соня Евдокименко давно не была в Украине

Родная страна не состоит в ее списке любимых для путешествия мест

Модель и блогерша София Евдокименко, младшая внучка украинской певицы Софии Ротару, уже много лет живет и строит карьеру в США. Свободное время девушка проводит в путешествиях.

Недавно Евдокименко в своем блоге в Instagram, какие страны она считает самыми любимыми, и готова возвращаться туда снова и снова. Соня рассказала, что для нее это - Италия и Франция.

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"Каждый раз приезжая в тот или иной любимый мною город, я открываю для себя что-то новое", - написала она.

Увы, в список стран, которые ей нравится посещать, Соня Евдокименко не включила свою родную страну. Последний раз в Украине она была еще до начала полномасштабной войны.

София Евдокименко новости - Соня Евдокименко рассказала про путешествия / instagram.com/iamsofiaeve

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Кто такая Соня Евдокименко? Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

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