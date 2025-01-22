Макс Барских ставит на паузу концертную деятельность - что случилось

Исполнитель хита "Туманы" планирует сместить акценты в своем творчестве.

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Макс Барских новости - Макс Барских отказывается от концертной деятельности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Что рассказал Макс Барских:

В ближайшее время звезда не будет выступать на публике

Артист объяснил, чем продиктовано это решение.

Украинский певец Макс Барских сообщил важную новость о своей карьере. Артист временно прекращает свою концертную деятельность.

Поставить этот процесс на паузу его мотивировало желание создавать новую музыку. Все свое внимание отныне он будет уделять англоязычному альбому, который рассчитывает презентовать уже весной.

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Об этом Барских рассказал в комментарии для ЖВЛ представляє на одном из светских мероприятий. Длительное отсутствие в информационном пространстве не расстраивает, а скорее мотивирует его.

"Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать уже весной. Над ним я работал очень давно, еще до войны, но потом поставил его на паузу и занялся украинскими песнями. И сейчас я наконец возвращаюсь к этой работе, и там будет много сюрпризов", - интригует поклонников Макс Барских.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Grisana, которая не попала в финал Нацотбора на Евровидение-2025 от Украины, идет на конкурс от другой страны.

Также украинская певица Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни, из-за которых она теперь не может заниматься творчеством. На ее состояние повлияли события прошлого года.

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Кто такой Макс Барских? Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.

В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

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