Украинская певица не попала в финал Нацотбора и идет на конкурс от другой страны

Краткое содержание:
- Grisana не попала в десятку финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 от Украины
- Певица подала заявку на участие в Национальном отборе другой страны
Украинская певица Grisana попала в лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2025. По результатам отбора жюри артистка не попала в список финалистов, однако имела шансы занять свое место в Нацотборе по итогам онлайн-голосования слушателей.
Увы, Грисане не повезло и на этот раз - она уступила победу Fiїnka, которая и стала десятым, заключительным финалистом Национального отбора. Впрочем, это не остановило восходящую звезду, которая вознамерилась во что бы то ни стало попасть в этом году на Евровидение.
Она подала заявку на участие в Национальном отборе другой страны - Сан-Марино. Об этом Грисана сообщила в своем блоге в Instagram. Примечательно, что за право представлять Сан-Марино на Евровидении она будет соревноваться с другим украинским артистом, который так же, как и она, прошел в лонглист в Украине, - Teslenko.
Сан-Марино впервые выступила на Евровидении в 2008 году - на пять лет позже Украины. Лучшим результатом страны на конкурсе на данный момент является 19-е место в 2019 году. Трижды конкурсанты из Сан-Марино занимали последнее место, а в 2023 году - не прошли в финал, так как заработали ноль очков.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").
Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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