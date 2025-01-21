Украинская певица не попала в финал Нацотбора и идет на конкурс от другой страны

Грисана решила не тратить целый год на повторную попытку попасть на Евровидение, и нашла альтернативу.

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Grisana на Евровидении-2025 может представить другую страну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisana.gris

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Grisana не попала в десятку финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 от Украины

Певица подала заявку на участие в Национальном отборе другой страны

Украинская певица Grisana попала в лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2025. По результатам отбора жюри артистка не попала в список финалистов, однако имела шансы занять свое место в Нацотборе по итогам онлайн-голосования слушателей.

Увы, Грисане не повезло и на этот раз - она уступила победу Fiїnka, которая и стала десятым, заключительным финалистом Национального отбора. Впрочем, это не остановило восходящую звезду, которая вознамерилась во что бы то ни стало попасть в этом году на Евровидение.

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Она подала заявку на участие в Национальном отборе другой страны - Сан-Марино. Об этом Грисана сообщила в своем блоге в Instagram. Примечательно, что за право представлять Сан-Марино на Евровидении она будет соревноваться с другим украинским артистом, который так же, как и она, прошел в лонглист в Украине, - Teslenko.

Сан-Марино впервые выступила на Евровидении в 2008 году - на пять лет позже Украины. Лучшим результатом страны на конкурсе на данный момент является 19-е место в 2019 году. Трижды конкурсанты из Сан-Марино занимали последнее место, а в 2023 году - не прошли в финал, так как заработали ноль очков.

Grisana на Евровидении-2025 может представить другую страну / instagram.com/grisana.gris

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Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

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