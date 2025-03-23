София Ротару заговорила про внука-беглеца

Анатолий Евдокименко также решил напомнить о себе.

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Внук Софии Ротару сейчас - певица поздравила Анатолия Евдокименко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official, instagram.com/sofiarotaru.official

Вкратце:

София Ротару заговорила про внука в День его рождения

Он показал, как выглядит сейчас

Украинская певица София Ротару с начала полномасштабной войны в Украине перестала давать интервью и практически полностью исчезла из информационного пространства. Редкие исключения она делает ради важных событий, больших праздников или членов семьи.

К примеру, сегодня свое 31-летие отмечает Анатолий Евдокименко - внук артистки. Ради него София Михайловна вышла в Сеть.

видео дня

В своем блоге в Instagram она опубликовала черно-белый фотопортрет именинника с надписью "С Днем рождения!" на английском языке. Также она добавила эмодзи красного сердца.

Примечательно, но и сам Анатолий поздравил себя с праздником аналогичным образом - он опубликовал свое черно-белое фото, на котором позирует в шортах и с голым торсом. Также Евдокименко добавил цифру 31.

Внук Софии Ротару сейчас - певица поздравила Анатолия Евдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Внук Софии Ротару сейчас - певица поздравила Анатолия Евдокименко / instagram.com/shmn

Анатолий Евдокименко - музыкант и диджей (работает под псевдонимом Shmn), старший сын Руслана Евдокименко, внук Софии Ротару. В начале полномасштабной войны в Украине был задержан вместо с отцом на молдавской границе при попытке покинуть страну, а уже летом 2022 года перебрался в Европу, где около полугода "жил жизнью настоящего кочевника".

Внук Софии Ротару сейчас - певица поздравила Анатолия Евдокименко / instagram.com/shmn

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Как внук Софии Ротару бежал из Украины? В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами. Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залег на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения. Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это сделал – неизвестно.

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