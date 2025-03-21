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"Собираешь себя по частям": Настя Каменских высказалась о конце любви и боли

Элина Чигис
21 марта 2025, 13:01
173
Настя Каменских заинтриговала поклонников.
Настя Каменских
Настя Каменских - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских удивила новым треком
  • Певица рассказала, как он создавался

Украинская известная певица Настя Каменских презентовала новую песню Bloody Mary, в которой спела о болезненной любви.

На своем канале NKofficial на YouTube певица уточнила, что в новой композиции речь идет о любви, которая закончилась. Каменских призналась, что эта песня создана на ее опыте в самый темный период жизни.

"Когда мы заканчиваем, порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, то остаемся один на один с собой. Честными, как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации – от острой боли до понимания, что все лучшее впереди. В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. Но такой опыт учит тебя становиться сильнее", - отметила артистка.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Кстати, в клипе Настя остается почти безэмоциональной, но ее движения все выдают.

"То, что казалось вечным, может исчезнуть, а любовь – оказаться ошибкой. Но даже из-за боли и потери я верю в то, что искренняя любовь существует!" – написала певица.

Смотрите видео клипа Насти Каменских:

Напомним, Настя Каменских на днях засветилась в Майами вместе со своим мужем Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны. И даже была информация, что пара поссорилась во время прогулки.

Потапа и Каменских застали за ссорой
Потапа и Настю Каменских застали за ссорой / Скриншот Телеграмм/Bespalov

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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