Потап завернулся в украинский флаг и сделал громкое заявление

Вы узнаете:
- Потап посетил футбольный матч
- Рэпер показался с флагом Украины
Украинский рэпер Потап, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, побывал на футбольном матче в испанской Мурсии.
На своей странице в соцсетях артист опубликовал снимок с матча между сборными Украины и Бельгии, но котором позировал на трибуне.
"Поддерживаю Украину", – Потап.
Также на фото рэпер показался с украинским флагом, который он завязал себе на плечи.
"Поддерживаем сборную и Украину. Сегодня матч в Мурсии против Бельгии. Только вперед", – добавил он.
Напомним, уже давно ходят слухи о том, что Потап и его жена – украинская певица Настя Каменских – на грани развода. В начале полномасштабной войны пара уехала за границу строить там музыкальную карьеру, но Каменских все же вернулась в Украину.
Супруги долгое время не появлялись вместе, но на днях опубликовали снимок, как они вместе прогуливались в Майами и в Сети даже предположили, что между ними случился конфликт.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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