Потап завернулся в украинский флаг и сделал громкое заявление

Потап удивил своим поступком.

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Потап находится в Испании / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Потап посетил футбольный матч

Рэпер показался с флагом Украины

Украинский рэпер Потап, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, побывал на футбольном матче в испанской Мурсии.

На своей странице в соцсетях артист опубликовал снимок с матча между сборными Украины и Бельгии, но котором позировал на трибуне.

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"Поддерживаю Украину", – Потап.

Потап на футбольном матче / фото: скрин instagram.com, Потап

Также на фото рэпер показался с украинским флагом, который он завязал себе на плечи.

"Поддерживаем сборную и Украину. Сегодня матч в Мурсии против Бельгии. Только вперед", – добавил он.

Потап поддержал Украину / фото: скрин instagram.com, Потап

Напомним, уже давно ходят слухи о том, что Потап и его жена – украинская певица Настя Каменских – на грани развода. В начале полномасштабной войны пара уехала за границу строить там музыкальную карьеру, но Каменских все же вернулась в Украину.

Потап / инфографика: Главред

Супруги долгое время не появлялись вместе, но на днях опубликовали снимок, как они вместе прогуливались в Майами и в Сети даже предположили, что между ними случился конфликт.

Потапа и Каменских застали за ссорой / Скриншот Телеграмм/Bespalov

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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