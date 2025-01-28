"О лишении гражданства Украины": у беглеца Потапа начались проблемы - причина

Потап не перестает удивлять своими нелепыми поступками.

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Потап - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап удивил поклонников новой выходкой

Беглец может серьезно пострадать из-за своего поступка

Украинский рэпер Потап сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Музыкант не сидит на месте, а колесит по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру.

Недавно беглец сообщил в своих соцсетях, что меняет свой образ и теперь будет появляться под псевдонимом Slavic Balagan. После этого рэпер решил обратить на себя внимание, предлагая прохожим попробовать водку в Валенсии.

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Украинцы мгновенно отреагировали в Сети на такой поступок беглеца и даже предложили лишить его гражданства.

"Тем временем Славик в центре Валенсии предлагает прохожим водочки. Предлагаю создать петицию о лишении гражданства Украины этой латентной русни";

"Боже, какой стыд";

"Хорошо, что он перестал называть себя украинцем, потому что это такой кринж", – написали пользователи.

Тим часом славік уєбан в центрі Валенсії пропонує перехожим водочкі?



Пропоную створити петицію про позбавлення громадянства України цієї латентної русні ✒️ pic.twitter.com/c0SMDBQj5G — Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) January 26, 2025

Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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