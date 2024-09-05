Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

Редакция радио "Люкс ФМ" решила сгенерировать при помощи нейросети фотоснимки вероятных детей украинских артистов Насти Каменских и Потапа.
Стоит отметить, что Потап сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Мы взяли фотографию Насти и Потапа, пропустили фото через нейросеть и теперь знаем, как может выглядеть общий ребенок музыкантов, если возьмет 50% генов отца и 50% генов матери. Искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала шевелюру отца, а не шикарные кудри матери", - написано в комментарии.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап - последние новости по теме
Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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