Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

СМИ решили показать, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских.

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Нейросеть сгенерировала снимки детей Потапа и Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Редакция радио "Люкс ФМ" решила сгенерировать при помощи нейросети фотоснимки вероятных детей украинских артистов Насти Каменских и Потапа.

Стоит отметить, что Потап сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"Мы взяли фотографию Насти и Потапа, пропустили фото через нейросеть и теперь знаем, как может выглядеть общий ребенок музыкантов, если возьмет 50% генов отца и 50% генов матери. Искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала шевелюру отца, а не шикарные кудри матери", - написано в комментарии.

Дети Потапа и Насти Каменских по версии нейросети / фото: lux.fm/

Дети Потапа и Насти Каменских по версии нейросети / фото: lux.fm/

Потап / инфографика: Главред

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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