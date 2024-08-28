"Тяжелые жизненные моменты": Настя Каменских обратилась к поклонникам

Украинская певица Настя Каменских решила рассказать поклонникам, как ей удается держаться на фоне ежедневных обстрелов Украины со стороны страны-оккупанта РФ.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала подборку лайфхаков, которые ей очень помогают. Она отметила важность дыхательных упражнений, занятий спортом и хобби.
"Последние дни стали особенно тяжелыми для каждого украинца: массированные атаки, стресс и тревожность. В такие моменты важно, как никогда позаботиться о своем эмоциональном состоянии, поэтому хочу поделиться советами, которые помогают мне справляться с тревожностью. В первую очередь я делаю дыхательные упражнения, потому, что могу контролировать. В такие моменты часто готовлю. В тяжелые жизненные моменты важно с кем-то поговорить и поделиться своими переживаниями", - написала артистка.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры могла похвастаться пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка написала, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый его аспект.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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