Потап и Настя Каменских выступят на одной сцене с "хорошими россиянами" - детали

Настя Каменских и Потап согласились выступить на фестивале Лаймы Вайкуле.

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Потап и Настя Каменских выступят на одной сцене с россиянами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая хоть и поддерживает Украину в ее борьбе против агрессора РФ, но не игнорирует "хороших россиян", проводит фестиваль в Юрмале.

Артистка пригласила многих украинских звезд, но уже известно, что Оля Полякова и Надя Дорофеева отказались от участия. А вот, как стало известно из соцсетейНасти Каменских и Потапа, они отправились в Юрмалу.

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Хотя такое решение, кажется, уже не удивляет поклонников артистов, ведь недавно Каменских публично заявила, что не собирается отказываться от своих русскоязычных хитов. А Потап, который во время полномасштабной войны в Украине уехал за границу, дал в Германии концерт в пророссийском клубе, где исполнял русскоязычные хиты.

Потап и Настя Каменских улетели в Юрмалу / фото: скрин instagram.com/realpotap/

Фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jurmala" — международный фестиваль популярной музыки, созданный латвийской певицей, лауреатом премии "World Music Awards" Лаймой Вайкуле.

Фестиваль проходит с 2015 года ежегодно в Юрмале в концертном зале "Дзинтари", собирая на своей сцене как популярных, так и начинающих исполнителей поп- и рок-музыки, джаза, шансона и классической музыки.

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Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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