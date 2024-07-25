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"Из каких кустов они вылезли": Лайма Вайкуле выдала неприятную для россиян правду об Алле Пугачевой

Элина Чигис
25 июля 2024, 08:06
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Лайма Вайкуле поставила на место тех, кто говорит, что Алла Пугачева не давала им выступать на сцене.
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева
Лайма Вайкуле заступилась за Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official/?hl=uk, instagram.com/alla_orfey/

Латвийская певица Лайма Вайкуле уже много лет дружит с российской певицей Аллой Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину. Артистка заявила, что репутацию ее подруги невозможно перечеркнуть.

Как сообщают росСМИ, Лайма сказала, что о Пугачевой пишут негатив "маленькие собачки".

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"Невозможно перечеркнуть каким-то… Кто их вообще помнит и знает?! Откуда? Из каких кустов они вылезли? Они теперь пишут про Аллу", - отметила артистка.

Также Вайкуле рассказала, что после того, как Пугачева ушла со сцены, ее место заняли давно забытые люди, которые 20 лет не давали о себе знать, да еще и обвиняют Примадонну.

"Теперь еще рассказывают, что это потому что Алла им запрещала выступать. Нельзя помешать тому, кого нет!" — добавила Лайма.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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