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Известный композитор сравнил Пугачеву и Ротару из-за их отношения к войне

Анна Подгорная
21 июля 2024, 18:03
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Александр Злотник поделился размышлениями, почему молчит София Ротару и как ведет себя Алла Пугачева.
София Ротару, Алла Пугачева
Александр Злотник про Софию Ротару и Аллу Пугачеву - комментарии композитора / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Певицы София Ротару и Алла Пугачева часто противопоставлялись друг другу в глазах коллег и поклонников, из-за чего между ними, по слухам, была определенная напряженность в отношениях. Даже в вопросах полномасштабной войны в Украине их позиции оказались схожими в целом, но принципиально разными в мелочах.

Решение Софии Ротару молчать про военные преступления страны-оккупанта, время от времени лаконично выражая свою солидарность с Украиной и украинцами, многим показалась неясной. Так композитор и автор песен Александр Злотник, который ранее плотно сотрудничал с "хуторянкой" Ротару оказался не менее удивленным принятыми певицей решениями.

"За время войны мы с ней не имели никаких разговоров, поэтому откуда я знаю (почему Ротару молчит - прим. редактора)? Каждый выбирает свой путь. Меня вы слышите, еще многих - также, а кого-то - не слышите. Я не могу сказать, почему она выбрала такую позицию. Это знает только сама Соня", - говорит Злотник в интервью для Oboz.ua.

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Что же касается Пугачевой, то тут композитор не удивлен, что Примадонна приняла решение покинуть рф, и более активно и эмоционально выражает свое недовольство войной в Украине и руководством страны-оккупанта.

"А Пугачева всегда имела свое мнение, свою позицию. И надо сказать, что она многим артистам за свою жизнь помогала пробиться. А кому помогла Соня? Вот вам и ответ... Есть люди, для которых материальные вещи - это очень важно", - размышляет автор песен.

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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