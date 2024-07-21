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Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая оказалась в больнице

Анна Подгорная
21 июля 2024, 10:23
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Актрисе стало плохо посреди ночи. Медики положили ее под капельницу.
Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая новости - Петрожицкая попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya

Украинская актриса театра и кино, звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая перенесла не самое приятное приключение, которое привело ее в больницу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала фотографию из больницы - ей поставили в капельницу. Медицинская помощь ей понадобилась среди ночи, ведь на часах было 02:51.

Позже Петрожицкая, когда стала чувствовать себя лучше, вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, что кризис миновал, и теперь ей требуется отдых. Также она напомнила фанатам о важности заботы о своем здоровье.

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"Спасибо за поддержку. Спасибо всем, кто мне писал и пишет. Я в порядке. Не буду вдаваться в подробности. Но скажу, берегите свое здоровье и не затягивайте. Здоровье - это важно. Особенно, когда петух клюнет в [ягодицы], то будет труднее. Мирного неба всем, а я буду отдыхать", - поделилась Дарья Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая новости - Петрожицкая попала в больницу / instagram.com/petrozhitskaya

Кто такая Дарья Петрожицкая?

Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

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