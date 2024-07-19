"Это любовница Жадана": известная журналистка сделала признание о жизни писателя

Украинская журналистка Эмма Антонюк провела интервью с певицей Кристиной Соловий, которая ранее была возлюбленной писателя и музыканта Сергея Жадана.
В интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Антонюк, журналистка поделилась, что она ранее слышала о писателе.
"10 лет назад я была в Харькове и выяснила такой себе локальный мем, который назывался "любовница Жадана". Я была очень юная и посещала очень много вечеринок богемных, ЛГБТ-вечеринок, каких-то творческих. И на каждой вечеринке кто-то показывал пальцем на какую-то девушку и говорил: "Смотри, вот эта поэтесса – это любовница Жадана". Или: "Смотри, вот эта модель – это любовница Жадана", – заявила Эмма.
И, как рассказала Антонюк, такое было на каждой вечеринке, где она была.
"Я не знаю, насколько это может быть "желтый" мем или это и правда особенность донжуанского способа жизни Жадана", – подметила журналистка.
Смотрите видео интервью, где рассуждали о любовницах Жадана:
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
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Отметим, недавно Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.
А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.
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