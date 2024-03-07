'Что за глупости?': Жадан эмоционально высказался о словах Соловий, что она его бросила

Ранее писатель и музыкант не комментировал отношения с певицей, но в этот раз не смог пройти мимо слов поддержки, которые высказывали его фанаты.

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Жадан эмоционально высказался о словах Соловий, что она его бросила/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан впервые отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.

Соловий в интервью Маше Ефросининой подтвердила, что у них с Жаданом действительно были отношения, которые уже завершились. Певица рассказала, что инициировал эти отношения именно Жадан, а инициатором разрыва была сама Соловий, которая перед завершением романа с писателем влюбилась в другого мужчину.

Жадан ранее не комментировал эти отношения и их завершение. Но после интервью, которое дала Соловий, фанаты писателя запустили флешмоб в его поддержку в микроблоге X.

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Многие начали писать слова поддержки для украинского писателя. Пользователи микроблога призвали писателя держаться и говорили, что они на его стороне. Некоторые из фанатов высказывал мнение, что Соловий его не достойна.

Жадан отреагировал на слова фанатов, впрочем, его реакция была такой, будто бы он не понимает, о чем идет речь. Когда один из пользователей уточнил, что он выражает слова поддержки писателю из-за того, что он, мол, бросил жену ради Соловий, а певица влюбилась в другого, то Жадан лаконично отписал "Что за глупости [неценз.]?".

Реакция Жадана на ситуацию с Соловий/ скрин

Реакция Жадана на ситуацию с Соловий/ скрин

Реакция Жадана на ситуацию с Соловий/ скрин

Впрочем фанаты Жадана убеждены, что он именно так реагирует на слова поддержки, потому что скорее всего эта тема ему болезненна.

Напомним, что Кристина Соловий на днях впервые подтвердила слухи о том, что она действительно встречалась с Сергеем Жаданом. При этом, когда их роман уже начинался, Соловий еще находилась в отношениях, а Жадан еще был официально женат.

"Эти отношения – и творческие, и личные – это была его инициатива. И мне раньше было даже жаль, что мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел. И я впала в иллюзию, что не могу ему этого не дать. Это была напряженная история, которая всем изрядно потрепала нервы", – сказала Соловий.

Также певица рассказала, что инициатором завершения отношений с писателем стала именно она, потому что у нее появились чувства к другому мужчине.

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Ранее сообщалось, что Соловий и Жадан сняли клип с однополыми поцелуями в храме – священники возмутились. Певица Кристина Соловий и музыкант Сергей Жадан, которым приписывают роман, выпустили страстный клип на трек "Сердце" и попали в скандал.

Также ранее Святослав Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове – мина была в метре от ноги. Легендарный украинский музыкант Святослав Вакарчук рассказал, как литератор и музыкант Сергей Жадан спас ему жизнь.

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