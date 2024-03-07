"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

Стас Намин, который раньше сотрудничал с Пугачевой, навестил ее в Израиле и рассказал, как Примадонна там себя ощущает.

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Знакомый Пугачевой рассказал, как живется ей в Израиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российский музыкант Стас Намин, который считает, что Европа и США катятся в пропасть и поддерживает политику Путина, навестил Аллу Пугачеву, уехавшую вместе со семьей в Израиль после кровавого вторжения РФ в Украину.

Путинист Намин сделал заявление для росСМИ в стиле российской пропаганды, что якобы Пугачевой очень плохо в Израле и нормальная жизнь может быть только в стране-террористе России.

"Она живет там гораздо хуже, чем в России. Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь", - заявил Намин. видео дня

Отметит, если посмотреть ленту в соцсетях Пугачевой, можно увидеть, что она сейчас счастлива как никогда и жизнь в Израиле идет певице только на пользу.

Но критиковать Пугачеву он не стал, назвав ее достойным человеком. Как решил Стас, виновный во всем супруг Аллы Максим Галкин, который признан в РФ иноагентом.

"Она искренний и честный человек. Сейчас у нее ситуация особая — она любит в первый раз… Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима, он принял такое решение. Она не может разрушить семью", - выпалил Намин.

Кто такой Стас Намин Стас Намин — советский и российский музыкант с армянскими корнями, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино. Создатель и лидер рок-группы "Цветы".

В 2018 году легендарная советская и российская рок-группа "Цветы" и ее основатель Стас Намин внесены в базу преступников "Миротворца" из-за выступления в незаконно оккупированом Крыму.

Добавим, в террористической РФ не прекращаются разговоры об Алле Пугачевой. Дошло до того, что появились слухи о бедности Примадонны, якобы она осталась без заработков.

А также бывший друг Пугачевой подколол Галкина, что его жена всегда зарабатывала больше комика, и живут они сейчас на ее сбережения, потому что, несмотря на обилие концертов, много денег они не приносят.

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