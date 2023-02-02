Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

Левшин раскрыл размер вознаграждений Пугачевой и Галкина до полномасштабной войны в Украине и сейчас.

Друг Пугачевой Александр Левшин раскритиковал Максима Галкина / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми покинул РФ в начале полномасштабной войны в Украине. Таким образом он продемонстрировал свое несогласие с военной политикой правящей верхушки страны-агрессора.

С тех пор у артиста начались активные гастроли по всему миру - на концертах он не забывает высмеивать российскую власть, комментировать самые нелепые слухи про себя и Примадонну, а также вворачивать соленые шутки про "русский мир".

Пропагандисты и артисты-путинисты не могут простить уехавшую звездную пару за их успех и счастливую жизнь не только в стране на болотах - оказывается, прекрасно можно жить и без строгой цензуры, публичных унижений и политических преступлений против других стран. Поэтому бывшие друзья Пугачевой и Галкина нет-нет да плюются желчью в их сторону чтобы привлечь к себе немного внимания зазомбированной российской серой массы.

Так из забытья "вынырнул" некто Александр Левшин, солист группы Рецитал и бывший друг Примадонны. В росСМИ он решил подколоть Галкина: дескать Пугачева всегда зарабатывала больше комика, и живут они сейчас на ее сбережения, потому что, несмотря на обилие концертов, много денег они не приносят.

"У Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России. Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться", - язвительно говорит Левшин.

Также без внимания он не оставил стиль высказываний Галкина про рф. Пугачеву он считает заложницей ситуации, а свободомыслие комика он сравнил с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Все-таки Алла Пугачева с ним рядом. Он отвечает не только за себя и свой капитал в банке, но и за жену, непростую жену. Мне кажется, он перебрал эликсира вседозволенности. Может, дурной пример юмориста из Украины, ставшего президентом", - поумничал Левшин.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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