УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

2 февраля 2023, 21:40
Левшин раскрыл размер вознаграждений Пугачевой и Галкина до полномасштабной войны в Украине и сейчас.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Друг Пугачевой Александр Левшин раскритиковал Максима Галкина / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми покинул РФ в начале полномасштабной войны в Украине. Таким образом он продемонстрировал свое несогласие с военной политикой правящей верхушки страны-агрессора.

С тех пор у артиста начались активные гастроли по всему миру - на концертах он не забывает высмеивать российскую власть, комментировать самые нелепые слухи про себя и Примадонну, а также вворачивать соленые шутки про "русский мир".

Пропагандисты и артисты-путинисты не могут простить уехавшую звездную пару за их успех и счастливую жизнь не только в стране на болотах - оказывается, прекрасно можно жить и без строгой цензуры, публичных унижений и политических преступлений против других стран. Поэтому бывшие друзья Пугачевой и Галкина нет-нет да плюются желчью в их сторону чтобы привлечь к себе немного внимания зазомбированной российской серой массы.

Так из забытья "вынырнул" некто Александр Левшин, солист группы Рецитал и бывший друг Примадонны. В росСМИ он решил подколоть Галкина: дескать Пугачева всегда зарабатывала больше комика, и живут они сейчас на ее сбережения, потому что, несмотря на обилие концертов, много денег они не приносят.

"У Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России. Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться", - язвительно говорит Левшин.

Также без внимания он не оставил стиль высказываний Галкина про рф. Пугачеву он считает заложницей ситуации, а свободомыслие комика он сравнил с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Все-таки Алла Пугачева с ним рядом. Он отвечает не только за себя и свой капитал в банке, но и за жену, непростую жену. Мне кажется, он перебрал эликсира вседозволенности. Может, дурной пример юмориста из Украины, ставшего президентом", - поумничал Левшин.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

Другие новости:

шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:56

Холостяк рассказал, был ли у него секс с победительницей

21:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

21:48

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдерВидео

21:40

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

20:54

Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:51

"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с РоссиейВидео

20:40

"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в УкраинеВидео

20:12

Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в УкраинеВидео

19:40

"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из КиеваВидео

Реклама
19:35

Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИВидео

19:20

Большое наступление Россиимнение

18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"Видео

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

17:46

Во всем Зеленский виноват: Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

Реклама
17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

17:12

Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"Видео

16:54

Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – КулебаВидео

16:48

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

16:46

Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФВидео

16:44

Женский гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Овнам – сюрпризы, Рыбам – деньги

16:34

"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТОВидео

16:23

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

16:01

Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекойВидео

15:58

"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - ПодолякВидео

15:54

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантовВидео

15:37

Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мирВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

15:09

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

15:07

РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - экспертВидео

14:59

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как узнала о его смерти: Суханов представил фильм о легендеВидео

14:48

"Я переживал": полицейский на Киевщине спас больше тысячи украинцев

Реклама
14:42

Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки в военкоматВидео

14:36

"Хотела бы переспать с Тарзаном": Волочкова заявила о расставании Королёвой со стриптизеромВидео

14:25

Путин отступит к границам 1991 года, но где остановится Украина – большой вопрос – политологВидео

14:13

"У Путина не пробудится совесть": политолог рассказал, что может остановить РоссиюВидео

14:09

Плюс 26 – "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о новой партии тепловизоров для ВСУ

14:06

Как вывести жирное пятно с помощью овсянки: невероятно простой способ, который спасет вашу одежду

13:57

В ВСУ ответили на планы оккупантов захватить Донбасс до марта по приказу ПутинаВидео

13:44

"Это тяжело. Андрей Данилко помог": EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

13:40

Путин хочет наступать с 2-3 направлений, Киев снова станет целью оккупантов – премьер ПольшиВидео

13:39

Как лучше хранить аккумулятор ноутбука: крутые решения, которые уберегут вашу батарею

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять