В Кремле отреагировали на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

Примадонна обратилась к Минюсту РФ с осуждающей войну в Украине речью.
Российский комик и шоумен Максим Галкин был признан в РФ иностранным агентом - с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, он решительно осуждал действия Кремля. Галкин публично высмеивал военную политику Путина и его прихвостней, за что и получил "почетное" звание иноагента.
Вслед за ним, впервые с 24 февраля, обратилась к власть имущим в РФ супруга Галкина, певица Алла Пугачева. И если до этого все гадали о том, поддерживает ли она антивоенную позицию мужа, то теперь ни у кого не осталось сомнений - Примадонна категорически против кровавого безобразия, которое Путин развернул в Украине.
Также Алла Борисовна выразила желание быть признанной иностранным агентом вслед за мужем.
Кремль прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой, трусливо подчеркнув, что побаиваются легендарную Примадонну. Пресс-секретарь президента РФ сделал вид, что вообще не понимает, о чем идет речь, и их это не касается.
"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду комментировать", - цитируют Пескова росСМИ.
Галкин стал иноагентом в РФ
Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.
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