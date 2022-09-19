В Кремле отреагировали на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом / instagram.com/alla_orfey

Российский комик и шоумен Максим Галкин был признан в РФ иностранным агентом - с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, он решительно осуждал действия Кремля. Галкин публично высмеивал военную политику Путина и его прихвостней, за что и получил "почетное" звание иноагента.

Вслед за ним, впервые с 24 февраля, обратилась к власть имущим в РФ супруга Галкина, певица Алла Пугачева. И если до этого все гадали о том, поддерживает ли она антивоенную позицию мужа, то теперь ни у кого не осталось сомнений - Примадонна категорически против кровавого безобразия, которое Путин развернул в Украине.

Также Алла Борисовна выразила желание быть признанной иностранным агентом вслед за мужем.

Кремль прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой, трусливо подчеркнув, что побаиваются легендарную Примадонну. Пресс-секретарь президента РФ сделал вид, что вообще не понимает, о чем идет речь, и их это не касается.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду комментировать", - цитируют Пескова росСМИ.

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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