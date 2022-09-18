"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачева публично вступилась за Галкина

Пугачева публично вступилась за Галкина / коллаж УНИАН

Легендарная поп-певица Алла Пугачева в день рождения своих детей, Гарри и Елизаветы, 18 сентября, публично выступила в поддержку своего супруга, комика Максима Галкина (его недавно власти страны-агрессора, России, признали "иноагентом").

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова", — написала она.

Правда, далее Пугачева все же отказалась признавать российское военное вторжение в Украину войной, избрав довольно изворотливые формулировки, пожелав "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

Адвокат Андрей Алешкин говорил, что у Аллы Борисовны накопились дела по недвижимости.

"Я думаю, Максим Галкин мог переписать собственность на Аллу Пугачеву. Ведь юморист скоро потеряет резидентство. Думаю, Примадонна вернулась не просто так и никуда из России пока не поедет. Возможно, это хитрая схема – Пугачева приехала спасать недвижимость", - высказался адвокат.

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