Устроил скандал: Галкин на концерте в Новой Зеландии сравнил русских с орками

Максим Галкин / Instagram, УНИАН

Известный российский юморист-оппозиционер Максим Галкин устроил очередной скандал своим ироническим высказыванием ‒ попросту сравнив россиян с орками (злобной расой вояк-преступников из легендарного фэнтези-романа Джона Толкиена "Властелин колец"). В своем Instagram комик опубликовал видео с концерта ‒ в далекой Новой Зеландии.

Один из фанатов Галкина вспомнил, что съемки трилогии "Властелин колец" (1999-2003) по мотивам произведений Джона Толкина проходили именно в этой далекой стране в Новой Зеландии. И иронически поинтересовался, планирует ли комик заглянуть в гости к хоббитам (еще одна вымышленная раса из "Властелина колец" ‒ но строго положительные герои).

"Ко всадникам Рохана", – в тот ему ответил комик, показав хорошее знание текста Толкиена.

Видео дня

Легендарный писатель во "Властелине колец" описывал орков как фантастических тварей и бездумных вояк, которые готовы на любые злодейства и преступления во славу своего Черного властелина ‒ Саурона. Ситуация в том, что после полномасштабного военного вторжения России в Украину "орками" начали называть российских оккупантов ‒ и Галкин обыграл это в своей злой шутке.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, комика быстро уволили с Первого канала росТВ, где он работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

Галкин в ответ на всех своих выступлениях в рамках мирового турне начал в весьма жесткой форме глумиться над всеми россиянами, которые послушны воле русского диктатора Путина.

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