В Сети появилось фото суррогатной матери детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Алла Пугачева стала мамой Лизы и Гарри, когда ей было 64 года / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин в 2001 году начал встречаться с певицей Аллой Пугачевой. В 2005 году они съехались, в 2011 - поженились. Большая разница в возрасте (Примадонна старше мужа на 27 лет) и ее зрелые годы не помешали паре завести детей.

При помощи суррогатной матери в 2013 году появились двойняшки Лиза и Гарри. На момент их рождения Пугачевой уже было 64 года, а Галкину - 37. Артистка заморозила яйцеклетки 12-ю годами ранее.

Долгое время личность женщины, которая выносила двойняшек, оставалась втайне. РосСМИ, якобы опираясь на эксклюзивное интервью самого Галкина, суррмамой называют Елену Ширинину из Казани.

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Считается, что Ширинина знала, для кого вынашивает детей, и отдала Лизу и Гарри без колебания. "Когда бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье", - якобы сообщила журналистам она.

Елена Ширинина - женщина, которой приписывают суррогатное материнство детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Соцсети

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