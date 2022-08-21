"Дмитрий счастливый мужчина": жена Комарова Александра Кучеренко очаровала фанатов элегантным луком

Александра Кучеренко похвасталась фигурой в голубом комбинезоне / instagram.com/aakucherenko

Мисс Украина-2016, журналистка, телеведущая и супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко вела прямой эфир трансляции боя Усик-Джошуа прямиком со станции метро Крещатик.

Для важного спортивного события она выбрала патриотичный наряд в цветах флага Украины. Стройная фигура журналистки была облачена в небесно-голубой комбинезон, который открывал одно плечо девушки.

Сдержанный образ она дополнила легким макияжем в натуральных оттенках, простой укладкой и массивными желто-синими серьгами. Снимок, который Кучеренко показала на своей странице в Instagram, был выполнен в метро, на фоне плаката с изображением боксеров.

В комментариях отмечают тонкую красоту журналистки, которую она умело подчеркивает, а также по-доброму завидуют ее супругу: "Ви така гарна! Просто вау!", "Який Дмитро щасливий чоловік! Ви дуже чарівна!❤️", "Неймовірна красуня ❤️❤️❤️", "Ви красунечка❤️Пощастило ж вашому чоловікові!"

Александра Кучеренко похвасталась фигурой в голубом комбинезоне / instagram.com/aakucherenko

Ранее Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном платье-сетке собственного дизайна.

Также без смущения тело в бикини демонстрирует 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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