Несите огнетушитель: Надежда Мейхер в платье-сетке зачаровала пышными изгибами

Надежда Мейхер в платье-сетке похвасталась пышными формами / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном наряде собственного дизайна.

На своей странице в Instagram артистка щегольнула крутыми бедрами и стройной талией в многослойном луке - ажурном платье-сетке и темном мини на тонких бретельках.

Мейхер позирует на фоне природы, убийственным взглядом глядя прямо в объектив камеры. Руки она запустила в темные волосы, приподняв их, чтобы продемонстрировать изящный изгиб шеи.

Поклонники отмечают: темные наряды, которые у большинства людей часто ассоциируются лишь с трауром. идеально подчеркивают страстную натуру певицы.

Надежда Мейхер в платье-сетке похвасталась пышными формами / instagram.com/meiherbymeiher

Ранее украинская актриса и певица, звезда сериала Школа, 21-летняя Анна Тринчер показала новые татуировки в интимных местах, из-за чего столкнулась с осуждением подписчиков.

Также украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева показала юмористично-познавательный ролик о крайне важном аспекте жизни каждого взрослого украинца - о любви.

Другие новости: