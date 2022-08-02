Жена Дмитрия Комарова рассказала, где находится во время войны - муж провел ее влюбленным взглядом

Александра Кучеренко рассказала, где находится во время войны / instagram.com/aakucherenko

Мисс Украина-2016, журналистка, телеведущая и супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, где находилась с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также оставила вдохновляющее послание всем украинцам.

На своей странице в Instagram журналистка опубликовала серию снимков, сделанных в самых красивых местах Киева. Таким образом она отдала дань уважения украинской столице.

Кучеренко позировала в нарядах в национальном стиле, созданных украинской дизайнеркой. Также она рассказала, что осталась в Киеве, и пережила с любимым городом все невзгоды, которые были у столицы за 5 месяцев войны.

"Я никуда не уехала с начала полномасштабной войны и за последние 5 месяцев видела Киев разным: и ужасно безлюдным, и задымленным взрывами, цветущим холодной весной, испуганным сиренами, но так стремящимся к жизни. Цветок всегда найдет возможность расцвести даже в самое тяжелое время", - говорит Кучеренко.

Кроме того она призвала читателей не унывать даже в такой тяжелый для украинцев период: "Сейчас, когда идет война и каждому из нас тяжело, очень хочется найти повод для радости. Надо жить. ... Каждая из украинок – настоящий цветок, который при любых условиях непременно расцветет❤️".

В комментариях первым отметился супруг Кучеренко - ведущий и журналист Дмитрий Комаров. Он оставил под фото жены россыпь влюбленных эмодзи. Поклонники журналистки также сделали комплименты ее восхитительной красоте:

"Ти наша красива українська квіточка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Ви красунечка ❤️"

"Дуже гарно та жіночно❤️"

"Вауууу❤️❤️неймовірно!"

"Саша, Ви неймовірна!"

Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.

Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.

Другие новости: