Жена "врага России" Дмитрия Комарова рассказала о "новой жизни" в Киеве

Александра Кучеренко рассказала о волонтерстве во время войны и планах на ближайшее будущее / instagram.com/aakucherenko

Мисс Украина-2016, журналистка, телеведущая и супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, как война в Украине изменила ее жизнь.

Девушка, как и многие украинские знаменитости, осталась в Киеве и сейчас занимается волонтерством. Она помогает социальной службе в проекте "Ребенок не один" обрабатывать данные от людей, которые готовы приютить украинских малышей, которые из-за войны лишились дома и семьи, поддержать их финансово, или предоставить какую-либо другую помощь.

"Я настолько поражена увидеть тысячи!!! заявок из всех регионов страны от людей, которые готовы приютить у себя 1-2-3 ребенка, поделиться последним, что имеют сами, обеспечить всем необходимым оставшихся без родителей из-за этой проклятой войны. Сколько изуродованных жизней, разбитых семей, сколько детей остаются сиротами! Сердце разрывается от историй, которые слышу, работая с фондом, который помогает семьям погибших с эвакуацией, психологической и финансовой поддержкой", - рассказывает Кучеренко.

Также жена Комарова, как и многие в последние несколько дней, решила подвести итоги первого месяца войны в Украине: "Мне долго казалось, что еще можно проснуться от этого ужасного сна, но нет. Теперь это наша новая реальность. Она меняет нас, меняет приоритеты и ценности. Ставит сверхтяжелые испытания и объединяет ради спасения и мира.

Война раздевает людей до самой души и вместе с тем раскрывает новую силу. Нация таких несокрушимых, духовно сильных, добрых и великодушных людей способна преодолеть все. Прошел месяц новой жизни, и я больше не буду считать дни войны. Я буду считать дни до мира".

Читайте также"Исчадие ада": Данилко рассказал о знакомстве с Путиным

Пока супруга занимается волонтерской деятельностью, телеведущий Дмитрий Комаров, вместо путешествий в другие страны, теперь показывает миру преступления России против Украины - снимает и публикует кадры разрушений Киева после авианалетов оккупантов.

Другие новости: