"Там это называют фейком": Дмитрий Комаров показал бесчеловечные преступления России в Украине

Дмитрий Комаров показал бесчеловечные преступления России в Украине / скриншот с видео

Телеведущий Дмитрий Комаров вместо путешествий в другие страны теперь показывает миру преступления России против Украины.

На своей страничке в Instagram он публикует кадры разрушений Киева после авианалетов оккупантов.

"Один из множества актов подлой бесчеловечной военной агрессии рф против мирных людей. Показываю то, что вы наверняка видели на фото в телеграм-каналах и что рф называет фейком. Мои некоторые мысли во время того, как сам сходил на место этого военного преступления рф", - написал Комаров под последним видео, на котором видны последствия ракетного удара по мирному городу.

Напомним, ранее российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. В тот момент в здании находились сотни местных жителей. Вопиющее преступление России взбудоражило весь мир. Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков на своей страничке в Instagram опубликовал фото разрушенного здания, осудив действия страны-агрессора.

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