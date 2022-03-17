"Я ненавижу букву Z": Андрей Бедняков заявил о готовности отстраивать родной Мариуполь

Андрей Бедняков заявил о готовности отстраивать родной Мариуполь / instagram.com/biedniakov/

16 марта, российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. В тот момент в здании находились сотни местных жителей.

Вопиющее преступление России взбудоражило весь мир. Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков на своей страничке в Instagram опубликовал фото разрушенного здания, осудив действия страны-агрессора.

"Хочется кричать. Хочется мстить. Отгоняю. Но это уже точка невозврата. И не только для нашего поколения. То, что эти уроды делают с моим родным городом ( и с другими городами Украины. Но этот город для меня особенный) - это уже самый настоящий Геноцид. Не прощу никогда. Никогда. Я ненавижу букву Z. Но радует то, что это последняя буква в алфавите! Господи, дай сил людям перенести эту всю трагедию. Когда это успокоится - я готов всеми своими силами помогать отстраивать свой родной украинский город", - написал телеведущий.

instagram.com/biedniakov/

Напомним, войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

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