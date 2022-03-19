"Враги России": Комаров и Ефросинина забавно отреагировали на обиды страны-агрессора

Комаров отреагировал на новый статус "врага России"

Комитет защиты национальных интересов России назвал ряд укранских звезд врагами. В этот список попали Маша Ефросинина и Дмитрий Комаров. Они одни из тех, кто наиболее активно освещает зверства путинской армии.

Телеведущие похвастались своим "новым статусом" в соцсетях.

"Принимаю поздравления! Почётное звание "враг России". Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась", - написал Комаров и добавил, что "Россия, которая вводит тотальную цензуру, запрещает открывать роты и уничтожает независимые СМИ, скоро превзойдет Северную Корею".

"Я мечтал уехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной", - отметил телеведущий.

Читайте такжеДурнев назвал причину терроризма в его родном МариуполеЕфросинина также обрадовалась такой реакции РФ.

"Вот и день прошел не зря. Слава Украине", - написала она.

Стоит отметить, что в комментариях украинцы также захейтили данное решение России.

Напомним, канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво записал видеообращение к россиянам, в котором рассказал, что живет в Украине уже 12 лет и за эти годы никогда не чувствовал дискриминацию в свою сторону.

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