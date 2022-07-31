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Приезжай в Мариуполь, Харьков: в Сети разругали "умотавшую" в США Наташу Корольову

31 июля 2022, 14:09

Украинская певица Наташа Королева, более пяти месяцев умалчивающая о российско-украинской войне, впервые покинула Россию с начала полномасштабного вторжения.

Королева
Королева / коллаж фото УНИАН и Instagram

Скандально известная российская поп-певица Наташа Королева (украинского происхождения), более пяти месяцев ни сказавшая ни слова о войне, которую Россия развязала против Украины, впервые покинула РФ. Новыми кадрами из США исполнительница поделились в Instagram.

В комментариях предположили, что певица отправилась в Майами или Нью-Йорк ‒ поскольку она позировала на фоне небоскребов.

Приезжай в Мариуполь, Харьков: в Сети разругали 'умотавшую' в США Наташу Корольову

"Твой Киев тоже очень красив. Приезжай в Мариуполь, Харьков. Посмотри на свою Украину", "Это в Киеве?", "Неужели тебя не интересует судьба Украины?", "Если делать вид, что ничего не происходит, это не значит, что ничего нет", –написали ей десятки гневных комментариев украинцы.

Приезжай в Мариуполь, Харьков: в Сети разругали 'умотавшую' в США Наташу Корольову

К слову, в США давно живут ее родные мать ‒ Ирина Порывай ‒ и сестра Ирина (также известная как певица Руся), которые сразу и безоговорочно поддержали Украину в войне с российскими оккупантами.

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Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон высмеял фотографию певицы-путинистки украинского происхождения Наташи Королевой.

В своем Instagram Гордон опубликовал снимок, на котором певица предстала в "костюме Евы" и стоит вверх ногами, прислонившись к чему-то, что очень похоже на мусоропровод. Сама Королева утверждает, что так она занимается спортом, и подобные упражнения приносят ей огромный результат.

До того Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.

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Автор: Егор Бунин
Наташа Королева Instagram новости шоу бизнеса
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