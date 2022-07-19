Наташа Королева рассказала, сколько в ее жизни было мужчин

Наташа Королева / instagram.com/koroleva__star

Любящая военные пилотки и российские парады, певица украинского происхождения Наташа Королева, которая недавно поделилась очередным нелепым видео из своей жизни рассказала, сколько мужчин было в ее жизни.

По информации solenka.info, певица приняла участие в съемках Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак!", где назвала количество мужчин, которые были в ее жизни.

"Признавшись в числе своих сексуальных партнеров, Королева полностью разрушила свой образ охотницы на мужчин. По словам Наташи, количество мужчин, побывавших в ее постели, ограничивается двумя людьми", - пишет издание, искренне считающее Наташу Королеву "охотницей на мужчин".

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"Я очень рада, что в моей жизни было только двое мужчин — Игорь Николаев и Серега (стриптизер Тарзан - авт.). Все в это поверят. А как не поверить? Мол, посмотри, какая она — огонь!", — сказала Наташа Королева.

Певица говорит, что тех, кто в это не верит, она не будет переубеждать.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон высмеял фотографию певицы-путинистки украинского происхождения Наташи Королевой.

В своем Instagram Гордон опубликовал снимок, на котором певица предстала в "костюме Евы" и стоит вверх ногами, прислонившись к чему-то, что очень похоже на мусоропровод. Королева утверждает, что так она занимается спортом, и подобные упражнения приносят ей огромный результат.