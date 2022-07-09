"Лютый треш": перетянутая корсетом Королева спела с сыном, пока Тарзан еле встал с корточек

Наташа Королева спела с сыном Архипом с подтанцовкой Тарзана / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна.

На своей странице в Instagram артистка решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует. Особенно ироничным оказалась подпись к видео, в котором Королева сделала большой акцент на верность в отношениях, хотя скандал об их супружеских склоках еще несколько лет назад со смаком обсасывали во всех ток-шоу РФ.

В комментариях у зрителей возникло множество вопросов к этому странноватому трио - от нелепых нарядов до абсолютной безголосости Архипа и странных плясок Тарзана.

К слову последние, похоже, даются 52-летнему путинисту-стриптизеру с очевидным трудом, да и в целом он создает впечатление третьего лишнего между женой и сыном.

Танцевально-музыкальный номер семейки рашистов был встречен крайне холодно:

"Про верность не про вас".

"Зачем смешить людей".

"Смех и слезы....куда катятся...катастрофа...полное разочарование..."

"Клоуны ей Богу, особенно Тарзан".

"Что за цирковые? Особенно смешно смотреть без звука!!! Лютый трэш!"

Читайте такжеТайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

Ранее Дмитрий Гордон жестко высмеял пророссийскую певицу Наташу Королеву за нелепое фото в "костюме Евы", намекнув на ее не очень высокий интеллект.

Также любительница Путина и 9 мая украинка Наташа Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.

Другие новости: