"Лютый треш": перетянутая корсетом Королева спела с сыном, пока Тарзан еле встал с корточек

Киевлянка странным видео поздравила всех с Днем семьи.
Певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна.
На своей странице в Instagram артистка решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует. Особенно ироничным оказалась подпись к видео, в котором Королева сделала большой акцент на верность в отношениях, хотя скандал об их супружеских склоках еще несколько лет назад со смаком обсасывали во всех ток-шоу РФ.
В комментариях у зрителей возникло множество вопросов к этому странноватому трио - от нелепых нарядов до абсолютной безголосости Архипа и странных плясок Тарзана.
К слову последние, похоже, даются 52-летнему путинисту-стриптизеру с очевидным трудом, да и в целом он создает впечатление третьего лишнего между женой и сыном.
Танцевально-музыкальный номер семейки рашистов был встречен крайне холодно:
"Про верность не про вас".
"Зачем смешить людей".
"Смех и слезы....куда катятся...катастрофа...полное разочарование..."
"Клоуны ей Богу, особенно Тарзан".
"Что за цирковые? Особенно смешно смотреть без звука!!! Лютый трэш!"
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Ранее Дмитрий Гордон жестко высмеял пророссийскую певицу Наташу Королеву за нелепое фото в "костюме Евы", намекнув на ее не очень высокий интеллект.
Также любительница Путина и 9 мая украинка Наташа Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.
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