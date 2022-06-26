Королева решила заработать на смерти Шатунова

Наташа Королева быстро сориентировалась/ Instagram

Любительница Путина и 9 мая украинка Наташа Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.

Королева "толкает" свой марафон/ Instagram

Выразив соболезнования по поводу смерти Шатунова от сердечного приступа, певица быстро перешла и на проблемы со своим здоровьем, по ходу заявив, что смерть солиста "Ласкового мая" была предопределена, пишут Дни 24.

Она быстро сориентировалась и заявила, что подготовила особую методику, направленную на сохранение здоровья. С помощью таковой якобы можно уберечься от преждевременной кончины. Королева пообещала раскрыть детали на своем трехдневном марафоне и даже проговорила, что для ее подписчиков действуют хорошие цены.

Напомним, ранее Королева стала на голову голышом. Она рассказала, как ее муж-стриптизер Тарзан, пытался приучить ее к спорту.