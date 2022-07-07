"В паспорт надо заглядывать": Королеву на премьере высмеяли за откровенный деревенский образ

Наташа Королева появилась на премьере/ Instagram

Украинская певица Наташа Королева, которая поддерживает путина и войну россии в Украине, появилась на премьере российского кино вместе со своим мужем-триптизером.

Она надела цветочное мини-платье, которое высмеял даже ее муж, который, к слову, появился в розовых штанах.

Королева в день премьеры снимала много сториз и явно любовалась своим внешним видом.

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"Я хвастаюсь, что в свои 49 я "на секси мини". Не всем так удается. В общем, девочки, я сегодня сексуальная кошелка. Мне сказали не выпендриваться сильно, ведь все-таки надо в паспорт заглядывать", - глупо смеясь говорит Королева.

Вытащила мужа, - радуется певица/ Instagram

Она также вдруг стала называть своего мужа-стриптизера "Сережа Витальевич". Интересно, стриптизеры выходят на пенсию?

Королева и ее цветочное платье/Instagram

Украинка Королева похвасталась своим пиджаком и сказала, что его делает "наш российский дизайнер" и, что она "поддерживает отечественного производителя".

Напомним, ранее певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.