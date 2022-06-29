Королева показала, что болезнь сделала с ее телом: "офигеть можно"

Королева показала, что болезнь сделала с ее телом / скриншот

Певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.

На своей страничке в Instagram певица призналась, что она аллергик с большим стажем. Ей было 23 года, когда она познакомилась с этой неприятной болячкой, и началось.

"Чего я только не перепробовала... А сейчас, внимание, будет очень страшная фотография. Фото не для слабонервных! Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле. Кому знакомо?", - призналась Королева, показав красные пятна на коже.

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Напомним, ранее любительница Путина и 9 мая украинка Наташа Королева решила подзаработать на недавней смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. В частности, она обратилась к своим подписчикам в Instagram, заявив, что его смерть была предопределена.

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