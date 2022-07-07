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"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в пятую точку": Гордон высмеял "голое" фото Королевой

7 июля 2022, 14:17

Наташа Королева показала фото в "костюме Евы". Она стоит вверх ногами, прислонившись к чему-то, что похоже на мусоропровод. Снимок вызвал неоднозначную реакцию.

Гордон высмеял Королеву
Гордон жестко высмеял Королеву / Фото facebook.com/gordondmitry, скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон высмеял фотографию певицы-путинистки украинского происхождения Наташи Королевой.

В своем Instagram Гордон опубликовал снимок, на котором певица предстала в "костюме Евы" и стоит вверх ногами, прислонившись к чему-то, что очень похоже на мусоропровод. Королева утверждает, что так она занимается спортом, и подобные упражнения приносят ей огромный результат.

Гордон язвительно прокомментировал фото обнаженной Королевой.

"Киевлянка Наташа Королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную [пятую точку ] (неценз., - ред.). Ну, или наоборот", — написал журналист.

Стоит отметить, что юмор Гордона оценили его подписчики. Они пишут:

"Когда люди что-то такое пишут или делают и они не в Украине, то думаешь и слава Богу! Пусть там и остаются!"

"Испанский стыд. У них там с трусами действительно какая-то беда"

"Получается в этой позе у неё наоборот из нижних полушарий в верхние всё стекает"

"Могла же ноги помыть"

"И поза как у курицы гриль"

Напомним, певица украинского происхождения Ани Лорак выступила на корпоративе в Армении и вызвала бурю эмоций у поклонников, которые гадают: то ли певица беременна, то ли просто набрала лишний вес.

Другие новости:

Наташа Королева Дмитрий Гордон новости шоу бизнеса
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