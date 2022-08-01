От обнищавшей Лорак сбежал любовник

Ани Лорак / скриншот

Саунд-продюсер Егор Глеб, с которым встречалась певица Ани Лорак, уехал в США. Артистку с собой он решил не брать.

По словам российского продюсера Леонида Дзюника, их отношения сошли на нет из-за нестабильного финансового состояния певицы

"В том, что он сбежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему на хрен не сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?", - высказался продюсер об отношениях Лорак и Глеба.

Напомним, певица Ани Лорак, которая упорно молчит об убийствах украинцев россиянами, отменила свои концерты в стране-агрессоре. Теперь ее поклонники не могут вернуть деньги за билеты.

Читайте также"Жениться он мог и на Стоцкой, и на Лорак": домработница Киркорова ошеломила признанием43-летняя Лорак должны была дать концерт в Нижнем Тагиле, но выступления не состоялось, несмотря на то, что россияне заплатили деньги за билеты, которые организаторы мероприятия не торопились отдавать обратно.

Также сообщалось, что бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу трогательно поздравил свою новую возлюбленную, украинскую визажистку Лилию Реус, с 26-летием.

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