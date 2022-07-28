Замалчивающая войну в Украине Лорак "кинула" россиян на деньги

Ани Лорак / скриншот

Певица Ани Лорак, которая упорно молчит об убийствах украинцев россиянами, отменила свои концерты в стране-агресооре. Теперь ее поклонники не могут вернуть деньги за билеты.

43-летняя Лорак должны была дать концерт в Нижнем Тагиле, но выступления не состоялось, несмотря на то, что россияне заплатили деньги за билеты, которые организаторы мероприятия не торопились отдавать обратно, пишет starhit.

Известно, что только один из пострадавших смог добиться возврата средств и даже взыскать моральную компенсацию.

"В связи с отказом организатора удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке территориальным отделом Управления Роспотребнадзора было принято решение о подаче искового заявления в мировой суд для защиты прав потребителя", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Читайте такжеЛорак отдыхает: новая пассия бывшего мужа певицы показала сочное тело в кричащем купальникеТем временем дочь Лорак София, проводит время со своим отцом, гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу. Счастливый отец делится сториз со своей дочерью, которая набрала несколько лишних килограммов.

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