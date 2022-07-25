Располневшая дочь Лорак проводит время с папой на каникулах

Мурат Налчаджиоглу / instagram.com/muratnalca

Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая упорно молчит о войне россии в Украине, София, проводит время со своим отцом, гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу.

Счастливый отец делится сториз со своей дочерью, которая набрала несколько лишних килограммов, в сети Instagram.

Девочка традиционно позирует рядом с отцом, оттопыривая губы и выставляя два пальца в знаке V.

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Как известно, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.

В отличие от бывшей супруги, турецкий бизнесмен четко выразил свою позицию, осуждая войну, развязанную РФ в Украине, собирает гуманитарную помощь пострадавшим от военной агрессии России и признает геноцид украинского народа.