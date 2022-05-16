"Мурат из Украины": бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак поддерживает Украину

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально развелись в 2019 году / instagram.com/anilorak

Бывший муж певицы украинского происхождения Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.

В отличие от бывшей супруги, турецкий бизнесмен четко выразил свою позицию, осуждая войну, развязанную рф в Украине, собирает гуманитарную помощь пострадавшим от военной агрессии рашистов и признает геноцид украинского народа.

Известно, что сейчас Мурат проживает в Турции, туда же он вывез свою невесту, украинку Лилию Реус, и единственную дочь, рожденную в браке с Лорак, Софию.

Примечательно, что Налчаджиоглу ощущает себя украинцем: в одном из последних постов мужчины в Instagram он порекомендовал к съему дом, посоветовав при аренде ссылаться на него, как на "Мурата из Украины".

Меж тем его бывшая супруга, уроженка города Кицмань, Черновицкой области, продолжает избегать публичных заявлений о войне в Украине, развязанной страной, где она активно строила карьеру последние несколько лет.

Объявление от "Мурата из Украины" / instagram.com/muratnalca

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Ранее одесситка Лариса Долина, чья карьера начинала свой расцвет в Украине, назвала украинский народ нелюдями, обвинила их в фашизме и диктате.

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