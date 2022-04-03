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Плюс один враг: Оля Цибульская накинулась на Ани Лорак за преступное молчание о войне в Украине

3 апреля 2022, 03:45

"Киця всей Украины" без колебания назвала Куек соучастницей ужасов, которые творят рашисты.

Цибульская раскритиковала Лорак за замалчивание войны / Коллаж

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская дала интервью для шоу Зірковий шлях, в котором обсудила с Алиной Доротюк, как изменилась ее жизнь во время войны.

Артистка поделилась историями о страхе быть обстрелянной, пока выбиралась в безопасное место, про родителей, которые были в Ирпене во время оккупации, и про племянницу, родившуюся во время войны. Множество страшных и трогательных моментов было упомянуто в личном (что для военного времени - роскошь) разговоре.

Не обошла вниманием Цибульская и тему, особенно острую для украинского шоу-бизнеса: звезд украинского происхождения, которые, несмотря на военную агрессию РФ, так или иначе поддерживают преступный режим Путина, и продолжают строить карьеру у оккупанта.

Певица считает: после такой измены путь на Родину им заказан.

Синонимом для украинских артистов с проросийскими взглядами и их предательства стала Ани Лорак, которая продолжает упорно хранить молчание о войне в ее родной стране. О ней Цибульская выразилась так: "Я не могу видеть и слышать их. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мне захотелось таких людей увидеть. Я не нахожу оправданий. Для меня молчание – это поддержка происходящего. И самое страшное для меня было, что в первые дни молчали наши же артисты. Украинцы, которые там работали, начиная с 2014 года. Ездили туда с гастролями, с концертами и рассказывали, что они голуби мира – та самая Ани Лорак. "Мы голуби мира". Погибать дети начали в первый же день, и когда ты молчишь и прячешь язык... Как это возможно?!"

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Ранее французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, резко осудил президента-диктатора Владимира Путина за войну, развязанную в Украине.

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