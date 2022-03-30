"Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульская в ярких красках описала, каким видит мир в Украине

Исполненным боли и надежды стихом артистка растрогала каждое украинское сердце.
Украинская певица Оля Цибульская, как и многие женщины по всей Украине, вынуждена скрываться с сыном Нестором от ужасов войны.
На своей странице в Instagram, которую сейчас артистка ведет для того, чтобы привлекать внимание общественности к вероломному вторжению России на территорию Украины, она выложила стих собственного сочинения.
Страх за будущее родной страны, разлука с близкими, усталость, мечты о мире - чувства, близкие сейчас каждому украинцу, нашли отображение в тоскливом, но в то же время переполненном надеждой стихотворении певицы.
"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀
Від постійного болю за наших ⠀⠀
В біса серця нема⠀⠀
А у нас воно є ⠀⠀
Ми воскреснемо, а біда зляже ⠀⠀⠀⠀
Ця нестерпна весна ⠀⠀
Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀
Хай зупиниться зло ⠀⠀
В нього серця нема ⠀⠀
Його смерть на руках колисала ⠀⠀⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀
Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀
Що оплакує наших людей⠀⠀⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
І зберемось за довгим столом ⠀⠀
Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀
І щасливими будем разом".
В качестве иллюстрации к стиху Цибульская показала фотографии, на которых она позирует с единственном сыном Нестором в старинных украинских костюмах.
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