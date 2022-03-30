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"Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульская в ярких красках описала, каким видит мир в Украине

30 марта 2022, 02:49

Исполненным боли и надежды стихом артистка растрогала каждое украинское сердце.

Оля Цибульская написала трогательный стих о войне в Украине и мечтах о мире / instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская, как и многие женщины по всей Украине, вынуждена скрываться с сыном Нестором от ужасов войны.

На своей странице в Instagram, которую сейчас артистка ведет для того, чтобы привлекать внимание общественности к вероломному вторжению России на территорию Украины, она выложила стих собственного сочинения.

Страх за будущее родной страны, разлука с близкими, усталость, мечты о мире - чувства, близкие сейчас каждому украинцу, нашли отображение в тоскливом, но в то же время переполненном надеждой стихотворении певицы.

"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀

Від постійного болю за наших ⠀⠀

В біса серця нема⠀⠀

А у нас воно є ⠀⠀

Ми воскреснемо, а біда зляже ⠀⠀⠀⠀

Ця нестерпна весна ⠀⠀

Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀

Хай зупиниться зло ⠀⠀

В нього серця нема ⠀⠀

Його смерть на руках колисала ⠀⠀⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀

Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀

Що оплакує наших людей⠀⠀⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

І зберемось за довгим столом ⠀⠀

Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀

І щасливими будем разом".

В качестве иллюстрации к стиху Цибульская показала фотографии, на которых она позирует с единственном сыном Нестором в старинных украинских костюмах.

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