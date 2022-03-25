"Твои гнусные кости я голодным псам скормлю": украинский поэт-песенник жестко пригрозил оккупантам

Юрий Рыбчинский пригрозил рашистам скормить их кости псам / wikipedia.org

Украинский поэт-песенник Юрий Рыбчинский разразился новой стихотворной тирадой, на сей раз направленной на российского оккупанта.

Во время интервью с журналисткой Алесей Бацман автор хита Ой, летіли дикі гуси зачитал новое стихотворение, в котором в экспрессивной форме пригрозил рашистам, которые ступили на украинскую землю, скоро расправой.

В новом военном стихе Рыбчинский подчеркнул, что враг "не достоин могилы на святой украинской земле".

"П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю. Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою. А ти думав, сучий сине, чадо чорної пітьми, що тебе з хлібом і сіллю будемо зустрічати ми. Ні, тебе зустріне куля, моя куля у бою, щоб роки тобі зозулі не кували у гаю.

Я уб'ю тебе, мій ворог, за Житомир, Київ, Львів, і ніхто мені не скаже, що людину я убив. Бо ти зовсім не людина – син двоголового орла. Недаремно твою країну звуть імперією зла. Нехай мою відчувши силу в бою крізь чорний дим, ти піднімеш білий прапор, щоб лишитися живим. А тебе, так званий брате, я не братиму в полон. Твоїм тілом, проклятим м'ясом, годуватиму ворон.

І твої мерзенні кістки, без скорботи та жалю, на церковному погості, я голодним псам скормлю. Ти залишив свою Рашу під покровом пітьми, і прийшов на нашу землю, щоб у неї полягти. І злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій, ти могили не достоїн у святій землі моїй", – зачитал Юрий Рыбчинский свой стих.

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