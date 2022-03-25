"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война

Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер рассказала поклонникам, что, по ее мнению, ожидает Украину, когда закончится война.

Артистка написала стихотворнение-диалог, о том, о чем, вероятно, мечтает каждый украинец - о конце войны, а также надеждах и чаяниях, связанных с этим долгожданным событием.

Так, Мейхер уверена, что с окончанием военных действий в Украину придет не только мир, но и счастье. Правда, с привкусом горечи - мы с почестями похороним тех, кто погиб, защищая нашу родину, мы отстроим каждый разрушенный дом, а те, кто был вынужден бежать, обязательно вернутся домой.

"Коли закінчиться війна, у щасті заливатимуться серця

Коли закінчиться війна, ми обіймемо наших мужніх та незламних

—Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна, ми у віки пом‘янемо тих, хто через ворога пішов у вічнеє життя — дітей, батьків, воїнів, дідів…

Коли закінчиться війна, ми повернемося у наші ріднії домівки

Коли закінчиться війна, ми відбудуємо свої міста,

—Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна, ми вже не будемо колишніми

—Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна, — ми світ змінили, та ВОНА,

— Коли закінчиться війна???"

Стихотворение Надежда Мейхер сопроводила видеороликом, в котором показала ужасы и разрушения на Украине, которые приносит нашей стране армия рашистов.

Читайте также"Пусть застрелится": Данилко разнес Путина за войну в Украине

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Другие новости: