Наталья Могилевская переделала свой хит Місяць в молитву о прекращении войны

Наталья Могилевская спела молитву за Украину / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и продюсер Наталья Могилевская заработала всеукраинскую популярностью благодаря песне Місяць, выпущенной в 1999 года.

Спустя 23 года она, при содействии автора песни Юрия Рыбчинского, она изменила слова своего хита так, что он превратился в молитву за победу Украины в борьбе с российским оккупантом.

Обновленную песню и новый клип, посвященный Родине, Наталья могилевская выложила на своей странице в Instagram, а также в YouTube.

"Молюсь за города Украины! Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и за тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!

Спасибо моему учителю, великому гению украинской поэзии – Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за эти прекрасные слова к моей песне Місяць. Сегодня этот message работает совершенно по-другому: Я КАЖУ НІ ЖАХЛИВІЙ ЦІЙ ВІЙНІ!" - так певица описала, что ее вдохновило написать песню-молитву.

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