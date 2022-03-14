"Это не шоу и не спектакль!": Могилевская требует от Байдена и мира остановить войну в Украине

Певица записала эмоциональное обращение.
Певица Наталья Могилевская призвала мировых лидеров не аплодировать Украине за сдерживание России, а повлиять на окончание войны.
На своей страничке в Instagram артистка опубликовала обращение к президенту США Джо Байдену и лидерам стран Европы с просьбой остановить войну в Украине.
"Весь мир увидел какая у нас великая нация. Мир восхищается и аплодирует нам, но я хочу обратиться к президенту Байдену и лидерам европейских государств. Пожалуйста, не аплодируйте! Это не шоу! Это не спектакль! Это настоящая война, в которой солдаты, женщины и дети умирают на улицах, погибают в своих домах", - эмоционально заявила певица.
Могилевская призвала мировых политиков сделать все, чтобы остановить эту войну.
"Пожалуйста, сделайте это! Мы нуждаемся в ваших решительных действиях. Сейчас. Завтра уже может быть слишком поздно, потому что это война против всего мира! Пожалуйста, спасите нашу жизнь!", - подытожила певица.
Напомним, бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что война в Украине - это "удобное оправдание" для "русофобии" и назвал полномасштабное вторжение России в Украину, "кризисом".
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