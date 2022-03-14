"Это не шоу и не спектакль!": Могилевская требует от Байдена и мира остановить войну в Украине

Наталья Могилевская потребовала Байдена и весь мир остановить войну в Украине / скриншот

Певица Наталья Могилевская призвала мировых лидеров не аплодировать Украине за сдерживание России, а повлиять на окончание войны.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала обращение к президенту США Джо Байдену и лидерам стран Европы с просьбой остановить войну в Украине.

"Весь мир увидел какая у нас великая нация. Мир восхищается и аплодирует нам, но я хочу обратиться к президенту Байдену и лидерам европейских государств. Пожалуйста, не аплодируйте! Это не шоу! Это не спектакль! Это настоящая война, в которой солдаты, женщины и дети умирают на улицах, погибают в своих домах", - эмоционально заявила певица.

Могилевская призвала мировых политиков сделать все, чтобы остановить эту войну.

"Пожалуйста, сделайте это! Мы нуждаемся в ваших решительных действиях. Сейчас. Завтра уже может быть слишком поздно, потому что это война против всего мира! Пожалуйста, спасите нашу жизнь!", - подытожила певица.

Напомним, бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что война в Украине - это "удобное оправдание" для "русофобии" и назвал полномасштабное вторжение России в Украину, "кризисом".

Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.

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