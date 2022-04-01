Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в Украине

Жерар Депардье / Reuters

Французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, резко осудил президента-диктатора Владимира Путина за войну, развязанную в Украине.

Как пишет Reuters, он назвал поступки Путина "сумасшедшими и неприемлемыми", а еще в прошлом он восхищался главой Кремля и получил российское гражданство.

По словам актера, россияне якобы не несут ответственности за поступки Путина.

"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", – сказал Депардье.

Знаменитость также сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже в пользу жертв, по его словам, "братоубийственной войны".

Отметим, в 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину, а также его внесли в "черный список" Минкульта.

Депардье получил гражданство РФ

Напомним, в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя "гражданином мира".

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручал ему документы от квартиры, где зарегистрировали актера.

В 2014 году Депардье поддерживал хорошие отношения с Ющенко, и назвал Украину частью России.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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