УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в Украине

1 апреля 2022, 13:56

В 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину, а также его внесли в "черный список" Минкульта.

Жерар Депардье
Жерар Депардье / Reuters

Французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, резко осудил президента-диктатора Владимира Путина за войну, развязанную в Украине.

Как пишет Reuters, он назвал поступки Путина "сумасшедшими и неприемлемыми", а еще в прошлом он восхищался главой Кремля и получил российское гражданство.

По словам актера, россияне якобы не несут ответственности за поступки Путина.

"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", – сказал Депардье.

Знаменитость также сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже в пользу жертв, по его словам, "братоубийственной войны".

Отметим, в 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину, а также его внесли в "черный список" Минкульта.

Депардье получил гражданство РФ

Напомним, в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя "гражданином мира".

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручал ему документы от квартиры, где зарегистрировали актера.

В 2014 году Депардье поддерживал хорошие отношения с Ющенко, и назвал Украину частью России.

Читайте также"Гитлер собрал секту": Бадоев жестко разнес Гагарину, Баскова и Тимати за концерт и поддержку Путина

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

Читайте также:

viber
война в Украине Жерар Депардье война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымГороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с Путиным В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и ЧерниговаВ Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова "Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине Элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРОЭлита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО "Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине

Последние новости

14:04

Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах России

13:56

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в УкраинеВидео

13:51

Война стала "стратегическим провалом" Путина: в США сказали, какая проблема для РФ сейчас главнаяВидео

13:40

Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

13:36

10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

Реклама
13:29

В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

13:24

"Не смогла найти общий язык с мужем": Тодоренко шокировала ответом, почему молчит о войне в Украине

13:11

"Мы уже Северная Корея": в РФ учитель сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решеткуВидео

13:07

Украинский десантник мастерски сбил два новеньких российских Су-34Видео

13:00

Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИВидео

12:57

Путину нужна эффектная победа в Украинемнение

12:54

Украина арестовала российские самолеты "Руслан"

12:49

Украина и Россия начали новые переговорыВидео

12:45

Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ

12:38

В Мариуполе оккупанты зверски убили маму и братика трагически погибшей 11-летней гимнасткиВидео

12:25

Сгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантовВидео

12:23

Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам

12:13

Восхитительные закусочные конвертики из лаваша всего из двух ингредиентов: невероятно вкусноВидео

12:12

Бои тяжелые, но ВСУ продвигаются к Херсону - облсоветВидео

11:55

Save Ukraine - #StopWar: каким запомнится международный телемарафон в поддержку Украины

Реклама
11:54

"Взрывайте минометы, нам нужны фото": оккупанты уничтожают свою технику и выдают ее за украинскуюВидео

11:42

Россия привезла 300 боевиков Асада из Сирии и отправит их на войну с Украиной – The New York Times

11:39

"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова

11:34

Путин уже проиграл и стал слабой и маленькой фигурой - глава британской разведки

11:30

В ОП заверили, что Украина не будет подписывать никаких договоров до отвода российских войск

11:28

Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться

11:23

Россия готовится ко второму раунду войны: отменяется ли штурм Киевамнение

11:13

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение

11:10

Россияне испугались войны: в МВД ответили на фейки РФ об "авиаударе по нефтебазе" и панику в БелгородеВидео

10:49

Окружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии

10:46

"Половина Украины говорит на русском": Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась

10:30

Гороскоп на завтра, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

10:26

Надвигается сильное похолодание и снег: в каких регионах Украины резко ухудшится погода

10:26

Враг вышел из Броварского района на Киевщине, ВСУ проводят зачистку

10:06

"Что-то вроде Северной Кореи": экс-премьер Швеции предупредил о новых планах Кремля в Украине

09:31

Сам остановил колонну и взял в плен офицера РФ: украинский десантник героически отличился в бою

09:27

Лазарева суббота 2022: что нельзя делать, традиции дня

09:26

Разведка Британии: уменьшения активности РФ нет, Чернигов и Киев - под ракетными ударами

09:11

Путин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиеммнение

08:35

Историческая победа ВСУ в битве за Киев: Бутусов заявил о переломном моменте в войне

Реклама
07:54

Минус три бомбардировщика и один истребитель: ВСУ на Харьковщине за сутки сбили четыре самолета

07:11

В российском Белгороде вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе

07:01

ВСУ освободили от оккупантов 11 населенных пунктов на Херсонщине

06:37

Три ноги путинизма: как лишить Россию зубов и заставить остановить войну в Украинемнение

06:29

Оккупантов, рывших окопы в Чернобыле, в Украине предложили номинировать на премию ДарвинаВидео

06:15

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие

05:59

Везла гуманитарную помощь в Чернигов: оккупанты расстреляли студентку НПУ им. М. Драгоманова

05:33

Путин собирает армию из 134,5 тысячи срочников

05:04

Грузия присоединяется ко всем введенным против РФ международным санкциям

04:41

РФ перебрасывает войска из Грузии в Украину - британская разведка

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять