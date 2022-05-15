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"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе

15 мая 2022, 03:37

66-летняя певица, похоже, забыла свои корни и значение слова "нацизм".

Долина назвала Донбасс российским, а Украину - фашистами / instagram.com/larisa.doliha.official

Одесситка Лариса Долина, чья карьера начинала свой расцвет в Украине, в интервью для проросийского канала RТ назвала украинский народ нелюдями, обвинила в фашизме и диктате. Об этом сообщает Telegram-канал Боже, яке кончене с отсылкой на росСМИ.

Такое заявление певица, чьи родители были родом из Одессы, сделала во время посещения непризнанного "ДНР" в День республики. Она вместе с актером Дмитрием Дюжевым возложила цветы в Донецке к мемориалу Жертвам фашизма.

Позже в интервью рашистка Долина рассказала, что верит в победу рф в войне с Украиной, и уже называет Донбасс "нашим", т.е. рашистским. Украину же она косвенно обвинила в фашизме.

"Гордость и трепет одновременно. Гордость за народ, который здесь живет, который выстаивает, который верит, что победа будет за ними... за нами! За то, что столько лет стоит на своем, стоит за свою страну и за свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида. Вот, что я чувствую. Очень трепетно, и очень волнительно.

Свободолюбивые народы: и мы, и народ Донбасса. И не принимаем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм. Мы знаем, что сейчас творится в мире, и как люди хотят... не люди, а я даже не знаю, как их назвать... переписать историю. И мы не дадим это сделать. С нами вместе Донбасс", - со скорбным лицом выдала Долина.

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