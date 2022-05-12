Дюжев и Долина приехали развлекать оккупантов в Донецк

Лариса Долина пела в Донецке свои хиты, пока в подвалах умирают дети. Фото РосСМИ

Всем известные российские прихвостни путина актер Дмитрий Дюжев и молодящаяся певица Лариса Долина, вслед за Лепсом, посетили оккупированный Донецк.

Перед этим Долина и Дюжев приехали в мемориал "Жертв фашизма" в центре города возложить цветы. Соответствующее видео появилось на Телеграмм-канале Yobajur.

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Артисты с прискорбными лицами возложили гвоздики, крестясь и заботливо раскладывая их по камням.

По информации российских пропагандистских СМИ, концерт начался с исполнения гимна российской федерации. Первым выступил Лепс, аплодисменты в зале якобы не умолкали.

"Как у вас все красиво. Я так рад, что здесь гуляют семьи с детьми. Донецкая земля – она красива и своими людьми, и своей верностью, преданностью, и большой любовью", – цитирует Дюжева СМИ оккупантов.

Рашисты также сообщают, что концерт длился 1,5 часа, а Долина исполнила свои главные хиты.

Напомним, заядлый путинист Григорий Лепс поделился видео, на котором он едет в служебном автомобиле с российской символикой. За рулем - военный, по радио играет песня Владимира Высоцкого под названием Рыцарский турнир.

В таком антураже певец отправился на Донбасс с концертами - сегодня в непризнанном "ДНР" оккупанты отмечают День республики.