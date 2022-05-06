"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней

Певицу начали путать с Майклом Джексоном.
Певица Лариса Долина, которая продолжает отмалчиваться в такое непростое для Украины время, поразила преображением.
Артистка, родители которой похоронены в Одессе, и которая сама много лет жила в этой прекрасной жемчужине на Черном море, продолжает молчать о российском вторжении и работать над своей внешностью.
Несмотря на то, что Долиной стукнуло уже 66 лет, выглядит он намного моложе своих лет.
В Сети уверены, такие матаморфозы певицы не обошлись без хирургического вмешательства.
"Господи, да без слез не взглянешь она была с самой молодости! Пусть кайфанет хоть под старость лет, только рада за нее", "Это уже не Долина, а Майкл Джексон", "А по телевизору бабуля...", "Ещё одна барби", "Бабка, а фильтры сделают и 17 летней", - писали в комментариях под снимком Долиной.
Ранее на своей странице в Instagram 66-летняя артистка выложила необычное фото, на котором она позировала с голым животом в цыганском костюме - пышной цветастой юбке, блузе с оборками, завязанной под грудью, ярким цветком в волосах и массивными золотыми украшениями.
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