"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней

66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней / скриншот

Певица Лариса Долина, которая продолжает отмалчиваться в такое непростое для Украины время, поразила преображением.

Артистка, родители которой похоронены в Одессе, и которая сама много лет жила в этой прекрасной жемчужине на Черном море, продолжает молчать о российском вторжении и работать над своей внешностью.

Несмотря на то, что Долиной стукнуло уже 66 лет, выглядит он намного моложе своих лет.

В Сети уверены, такие матаморфозы певицы не обошлись без хирургического вмешательства.

instagram.com/spletnik_tv/

"Господи, да без слез не взглянешь она была с самой молодости! Пусть кайфанет хоть под старость лет, только рада за нее", "Это уже не Долина, а Майкл Джексон", "А по телевизору бабуля...", "Ещё одна барби", "Бабка, а фильтры сделают и 17 летней", - писали в комментариях под снимком Долиной.

Ранее на своей странице в Instagram 66-летняя артистка выложила необычное фото, на котором она позировала с голым животом в цыганском костюме - пышной цветастой юбке, блузе с оборками, завязанной под грудью, ярким цветком в волосах и массивными золотыми украшениями.

Читайте также: