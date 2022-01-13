Лариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

Яркое амплуа певицы было принято поклонниками с восторгом.
Певица Лариса Долина на сцене уже полвека но по-прежнему может удивить и привлечь внимание своих преданных поклонников.
На своей странице в Instagram 66-летняя артистка выложила необычное фото, на котором она позирует с голым животом в цыганском костюме - пышной цветастой юбке, блузе с оборками, завязанной под грудью, ярким цветком в волосах и массивными золотыми украшениями.
Кадр можно отнести к разряду архивных - с помощью него Долина поздравила с Днем рождения актрису Ирину Апексимову, которая составила ей компанию на снимке.
Кроме теплых слов в адрес Апексимовой, в подписи к фото певица раскрыла любопытный факт о себе, который немало удивил фанатов обеих талантливых женщин.
Оказывается, что Лариса Долина и Ирина Апексимова - троюродные сестры по материнской линии Апексимовой.
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