Лариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

Лариса Долина состоит в родстве с известной актрисой / instagram.com/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина на сцене уже полвека но по-прежнему может удивить и привлечь внимание своих преданных поклонников.

На своей странице в Instagram 66-летняя артистка выложила необычное фото, на котором она позирует с голым животом в цыганском костюме - пышной цветастой юбке, блузе с оборками, завязанной под грудью, ярким цветком в волосах и массивными золотыми украшениями.

Кадр можно отнести к разряду архивных - с помощью него Долина поздравила с Днем рождения актрису Ирину Апексимову, которая составила ей компанию на снимке.

Кроме теплых слов в адрес Апексимовой, в подписи к фото певица раскрыла любопытный факт о себе, который немало удивил фанатов обеих талантливых женщин.

Оказывается, что Лариса Долина и Ирина Апексимова - троюродные сестры по материнской линии Апексимовой.

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Лариса Долина с троюродной сестрой Ириной Апексимовой / instagram.com/larisa.dolina.official

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